1 września w Słubicach odbędzie się polsko-niemiecki Marsz Pokoju. Uczestnicy marszu sprzeciwiają się zwiększaniu wydatków na zbrojenia

Polsko-niemiecki Marsz Pokoju

Polsko-niemiecki Marsz Pokoju rozpocznie się o godzinie 17:00 we Frankfurcie nad Odrą przy Steli Pokoju w parku am Anger. Stąd ulicą Karl-Marx-Straße uczestnicy przejdą do kościoła Mariackiego, a następnie marsz przejdzie do Słubic na deptak przy ulicy Jedności Robotniczej.