10 zdjęć Zielonej Góry, które po prostu trzeba zobaczyć. Ten klimat, historia, wspomnienia

Zielona Góra. Miasto, które codziennie zaskakuje mieszkańców. Klimatyczne uliczki, zabytkowe kamienice, urokliwe miejsca. Wszystko związane z ciekawymi historiami, wspomnieniami.



Prawdą jest, że niektóre obiekty niestety niszczeją, a inne znikają na zawsze. Zielonogórska mapa zmienia się z roku na rok. I to nieuniknione. Ale zawsze pozostają zdjęcia. Fotografie, do których warto wracać. Dla jednych to powrót do dzieciństwa, dla innych odkrywanie Zielonej Góry na nowo.



Przygotowaliśmy dla Was zestaw 10 zdjęć Zielonej Góry, które po prostu trzeba zobaczyć. Czy jest się mieszkańcem tego miasta, czy turystą planującym podróż właśnie do Winnego Wzgórza.



