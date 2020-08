100. derby lubuskie. To będzie mecz o wysoką stawkę. Wygrany będzie bliżej walki o medale

Niedzielny mecz jest istotny nie tylko ze względu na swój jubileusz. W dużej mierze odpowie na pytanie, która z lubuskich drużyn awansuje do fazy play off. Bo na to, by o medale w PGE Ekstralidze powalczyły i Stal, i Falubaz, szanse są niewielkie.

To będą jubileuszowe, setne Derby Ziemi Lubuskiej.

Mecz jest ważny nie tylko ze względu na jubileusz. To, kto w nim zwycięży, może awansować do fazy play-off.

Zarówno Falubaz, jak i Stal, przystąpią do tego pojedynku niezwykle zmobilizowane. Powiedzmy sobie wprost: w niedzielę 23 sierpnia drużyna RM Solar Falubazu Zielona Góra pojechała ze szkodą dla Ziemi Lubuskiej. Gdyby ekipa trenera Piotra Żyty wygrała z Betardem Spartą Wrocław, prawdopodobnie obie lubuskie drużyny awansowałyby do play off. Falubazowi do szczęścia wystarczyłby jeden punkt (choćby bonusowy za dwumecz z Motorem Lublin), a Stali - zwycięstwo (nawet bez bonusa).

Wrocławian obie drużyny nie wyprzedzą Zielonogórskie „myszy” przegrały jednak z wrocławianami 41:49. Niejako wskazały więc im miejsce w pierwszej czwórce. Betard Sparta, owszem, może tam jeszcze nie awansować, któż jednak o zdrowych zmysłach powie, że wrocławianie przegrają z najsłabszymi drużynami w lidze?

W najbliższy poniedziałek Sparta ma mecz z niemającym motywacji GKM-em w Grudziądzu, z kolei 13 września podejmuje lecący do pierwszej ligi ROW Rybnik. Wrocławianie do aktualnego dorobku (14 punktów w tabeli) dopiszą więc pewnie kolejne sześć „oczek”. Dodajmy, że 6 września mają jeszcze domowe spotkanie z gorzowianami. Ich licznik po rundzie zasadniczej wcale nie musi zatrzymać się tylko na 20 punktach.

Co powinna zrobić Stal? 15 „oczek” w ligowej tabeli gorzowianie już mają. Ostatnie trzy dopisali we wtorek, gdy przyznano im zwycięstwo walkowerem za nierozegrany mecz w Częstochowie. Gdyby ktoś nie wiedział: pod Jasną Górą gospodarze popełnili błąd w sztuce przy przygotowaniu toru. Dodatkowo zrobili to, łamiąc regulamin.

Stal awans do play off ma już na wyciągnięcie ręki. Jeśli gorzowianie wygrają swoje dwa ostatnie mecze, nikt ich już nie wyrzuci z pierwszej czwórki.

O wygraną w stolicy Dolnego Śląska może być jednak ciężko. Wydaje się, że łatwiej – choć wcale nie łatwo – będzie zdobyć trzy punkty w niedzielę w derbach. By tak się stało, gorzowianie muszą wygrać różnicą przynajmniej 11 punktów. Siedem tygodni temu w Zielonej Górze Falubaz wygrał 50:40.

Zdobywając trzy punkty w derbach oraz prawdopodobnie bonus 6 września we Wrocławiu, stalowcy zakończyliby rundę zasadniczą z 19 punktami. Przy takim scenariuszu będą musieli trzymać jeszcze kciuki za meczowych rywali Falubazu.

Wniosek: jeśli w niedzielnych derbach Stal nie wywalczy punktu bonusowego, będzie musiała wygrać we Wrocławiu. Remis lub porażka w meczu z zielonogórzanami praktycznie pozbawią stalowców awansu do pierwszej czwórki.

Jeśli Stal nie wywalczy punktu bonusowego, będzie musiała wygrać we Wrocławiu.

Co powinien zrobić Falubaz? Falubaz w tabeli ma 17 punktów. Do tego jednak bardzo trudne pojedynki przed sobą. Poza derbami, na 6 września ma zaplanowany domowy pojedynek z Fogo Unią Leszno, a na 13 września – z Motorem w Lublinie.

Zielonogórzanie teoretycznie nie mają najgorzej. Jeśli wygrają któreś ze spotkań (a ze Stalą w szczególności), będą walczyć o medale. W praktyce może być to jednak bardzo ciężkie. Leszczynianie przegrali zaledwie dwa spotkania. Z kolei lublinianie są u siebie piekielnie mocni. Ze wszystkich drużyn, które przyjeżdżały do Lublina, jedynie Unia potrafiła uzbierać na torze 40 punktów. Pozostałe ekipy przegrywały jeszcze wyraźniej.

Wniosek: by nie utrudniać sobie awansu do fazy play off, Falubaz powinien wywieźć co najmniej punkt z Gorzowa. Jeśli wygra, sprawa będzie jasna: Stali (raczej) w play offach nie będzie.

By postarać się o jak najkorzystniejszy wynik, Falubaz zakontraktował tzw. gościa. Jest nim Rosjanin Wiktor Kułakow. W awizowanym składzie go nie ma, bo na wpisanie gościa nie pozwala regulamin. Jego udział w derbach jest jednak więcej niż pewny.

Z gościa będzie mogła skorzystać też Stal. Jack Holder to jeden z ważniejszych filarów drużyny.

