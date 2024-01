105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach ma dwie nowe karetki. Koszt ich zakupu to 1 mln 600 tys. zł

Wiedzieliście, że jedna karetka pokonuje w miesiącu średnio ok. 4 tysiące kilometrów? Jeden pojazd w skali miesiąca do pacjentów wyjeżdza aż 180 razy. 105. Kresowy Szpital Wojskowy ma dwie nowe karetki, które kupiono w ramach planu modernizacji technicznej sił zbrojnych RP za 1 mln 600 tys. zł. To ambulanse sanitarne z pełnym wyposażeniem, które będą wykorzystywane w ratownictwie medycznym, którym szpital obejmuje południe województwa lubuskiego.