13. Solanin Film Festiwal 2021. Znamy już tytuły 33 filmów konkursowych. Uwaga! Aż 16 z nich wyreżyserowały kobiety Zdzisław Haczek

13. Solanin Film Festiwal odbędzie się w Nowej Soli w dniach 18-22 sierpnia 2021 roku Zdzisław Haczek/Gazeta Lubuska

- To już 13. selekcja filmów do konkursów Solanin Film Festiwal. Drugi raz wychodzimy z pandemii, aby w sierpniu pokazać najmocniejsze offowe kino w Polsce. I chociaż wiele się mówi o pechowej 13-tce, to nadesłane i wyselekcjonowane filmy na tegorocznego Solanina, zupełnie temu przeczą – pisze Konrad Paszkowski, dyrektor Solanin Film Festiwal i z ekipą Solanizatorów zaprasza na sierpniową edycję.