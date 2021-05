15 lat temu nad stadionem Falubazu Zielona Góra przeszła ulewa. Pamiętacie lubuskie derby w sezonie 2006?

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Na żużlowe lubuskie derby w sezonie 2006 kibice w Zielonej Górze i Gorzowie czekali mocno stęsknieni, ponieważ było to pierwsze starcie Falubazu i Stali od 2001 roku. Przez cztery kolejne lata oba zespoły nie rywalizowały w tych samych ligach, a w 2006 roku spotkały się na zapleczu ekstraligi.



Dziennikarz „Gazety Lubuskiej” tak m.in. zapowiadał derbowe spotkanie: „Ostatnie lubuskie derby w Zielonej Górze odbyły się 6 maja 2001. Ówczesne Pergo Gorzów Wlkp. rozgromiło ZKŻ Kronopol 57:33. Co ciekawe, wówczas i teraz trenerami obu ekip byli i są Aleksander Janas oraz Stanisław Chomski. Teraz ma dojść do wielkiego rewanżu. Gorzowianie są w dołku po dwóch porażkach z rzędu (w Gnieźnie i u siebie z Ostrowem Wlkp.). Z kolei ZKŻ Kronopol jest pełen optymizmu po tym, jak rozgromił 74:16 GTŻ Grudziądz. Czy jednak znowu nie dojdzie do superniespodzianki i Stal pokona gospodarzy?”



Mecz rozpoczął się z ponad godzinnym opóźnieniem, ponieważ nad zielonogórskim stadionem przeszła ulewa. Na mokrym i trudnym torze gorzowianie długo stawiali zacięty opór miejscowym. Ostatecznie, po zaciętym pojedynku ZKŻ Kronopol wygrał 48:41 (Walasek 14, Kasprowiak 0, Staszewski 3, Laukkanen 8, Okoniewski, Lindgren 7, Woelbert 0, Suchecki 4 - Paluch 3, Ruud 8, Klingberg 6, Rajkowski 2, Kylmaekorpi 10, Brzozowski 1, Głuchy 11). Kilka miesięcy później zielonogórzanie awansowali do ekstraligi.



