15 ucisków i dwa oddechy, ale nie do pyska, do nosa. Jak ratować psa? Mieszkańcy Książa Śląskiego koło Nowej Soli już wiedzą

Pierwsza pomoc przedweterynaryjna. Pokaz w Książu Śląskim

Najgorsze, co się może stać, to zatrzymanie akcji serca u pupila. Wtedy trzeba jak najszybciej dzwonić do weterynarza. Jedna osoba dzwoni i uprzedza w jakim stanie przywieziony zostanie pies, druga już udziela pomocy. Ale może zdarzyć się tak, że ani weterynarz nie może dojechać, ani my do weterynarza, co wtedy robić.

W Książu Śląskim, gm. Kożuchów 8 maja odbył się pokaz pomocy przedeweterynaryjnej, który poprowadziła lekarz weterynarii Katarzyna Cofta.