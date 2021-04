16 spraw, które zmieniła w nas pandemia. Pracujemy w salonie, doceniliśmy balkony i działki, rzadziej chodzimy na zakupy. Też tak macie?

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

16 codziennych spraw, które zmieniła nam pandemia

Co przez ostatni rok pandemii zmieniło się w naszym codziennym życiu? Takie pytanie zadaliśmy Czytelnikom. Odpowiedzi mogą zaskakiwać. Jedni zamiast długiej trasy do biura, do pracy mają teraz parę metrów. Bo przed komputerem siadają w... salonie. Inni rzadziej chodzą do sklepu. - A ja najbardziej doceniłam to, jak wielką radość może przynieść zwykły balkon - śmieje się pani Kasia. - Szczególnie w czasach pierwszego lockdownu, gdy wszyscy siedzieliśmy zamknięci we własnych mieszkaniach. Oto 16 rzeczy, które zmieniły się w naszej codzienności. Dopisalibyście coś do tej listy?



