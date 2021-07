17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana świętuje. Co przygotowano dla mieszkańców Międzyrzecza? Choć będą też utrudnienia

Święto brygady rozpocznie uroczysty capstrzyk, który odbędzie się w czwartek, 1 lipca, o godz. 20.30 przy Pomniku Żołnierzy Poległych na Misjach, znajdującego się obok głównego wejścia do jednostki wojskowej przy ul. Wojska Polskiego. Mieszkańców Międzyrzecza już w przeddzień uroczystości prosimy o usunięcie pojazdów z parkingu znajdującego się naprzeciwko pomnika. Parking zostanie wyłączony z ruchu już w środę, 30 czerwca.

W piątek, 2 lipca, o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Wojciecha odbędzie się nabożeństwo, natomiast o godz. 12.30 przed ratuszem rozpocznie się uroczystość połączona z defiladą wojska i sprzętu.

W związku z organizacją tej uroczystości już w czwartek, 1 lipca, w godzinach popołudniowych na rynku oraz przylegających do niego ulicach Wesołej i Lipowej wprowadzony zostanie zakaz ruchu kołowego i parkowania. Właściciele pozostawionych na tych ulicach samochodów proszeni są o ich przestawienie w inne miejsce. Utrudnienia potrwają do piątku, 2 lipca, do około godz. 15.00.