18-latek ze Świebodzina sam rekonstruuje poniemiecki cmentarz w Podłej Górze!

Niebawem rusza rejestracja na szczepienia na COVID-19 dla osób 70 plus. Są przychodnie, gdzie wszystkie miejsca zarezerwowano do końca marca

- Już od piątku, 22 stycznia, osoby 70 plus mogą się rejestrować na szczepienia na koronawirusa - skontaktował się z naszą redakcją pan Michał z Zielonej Góry. - A ja, 90 plus, nie mam gdzie! - mówi zrezygnowany. Senior, który ma ponad 90 lat, próbował zarejestrować siebie i żonę na szczepionkę przeciwko koronawirusowi w paru przychodniach. Okazało się to dla niego sporym problemem. Co będzie w takim razie ze szczepionkami dla seniorów powyżej 70. roku życia?