20-letnia warszawianka zaginęła po koncercie Roksany Węgiel w Międzyrzeczu. Rozpoczęto poszukiwania

Dziewczyny czekały na odjazd na ławeczce przed dworcem i tak doszło między nimi do sprzeczki. Ta była na tyle gwałtowna, że 20-latka w pewnym momencie po prostu opuściła swą towarzyszkę. Na ławce pozostawiła torebkę. To był ostatni moment, kiedy warszawiankę widziano. Jej koleżanka czekała dalej. Pociąg przyjechał, ale nie wsiadła do niego. Powiadomiła policję o zginięciu.