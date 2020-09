23-latek ukradł peugeota. Po przejażdżce porzucił samochód… ze swoimi dokumentami w środku!

W sobotę, 5 września 2020 r., nad ranem policjanci ze Strzelec Krajeńskich dostali zgłoszenie o kradzieży pojazdu. Zgłoszenie dotyczyło peugeota, którego wartość właściciel oszacował na ponad 40 tys. złotych.

Złodziej porzucił uszkodzone auto

Policjanci we współpracy z poszkodowanym szybko odnaleźli uszkodzony pojazd porzucony na jednej z ulic w Strzelcach Krajeńskich. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli w środku dokumenty należące do właściciela pojazdu, ale również dokumenty należące do innego mężczyzny. Chodziło o 23-latka mieszkańca gminy Strzelce Krajeńskie, który jak się okazało nie był w żaden sposób związany z właścicielem samochodu.