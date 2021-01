29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świdnicy. Będzie rajd, Orkiestrobus, a morsy znów zanurzą się w Zalewie Świdnickim

Na pewno 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie inny niż wszystkie. Bo organizowany w dobie pandemii, w reżimie sanitarnym. Mnóstwo akcji przenosi się do sieci. W Zielonej Górze online będą transmitowane koncerty czy występy kabaretów. A co będzie się działo w Świdnicy?

voucher do myjni,

obrazy,

stylizacje paznokci,

książki,

drewniana, przepiękna szopka bożonarodzeniowa,

zestaw gadżetów od gminy Świdnica,

ręcznie robione bombki czy ozdoby.



- Licytacje są prowadzone przez Allegro - mówi Rafał Trafała, ze sztabu WOŚP w gminie Świdnica. - Można je też znaleźć na naszej stronie na Facebooku, tam znajdują się linki do poszczególnych aukcji. Jeśli chodzi o wydarzenia, to w dniu finału WOŚP po gminie Świdnica będzie jeździł Orkiestrobus, czyli bus, w którym będą wyznaczeni wolontariusze. Na pojeździe zostanie zamontowany głośnik. Jeśli ktoś usłyszy hymn WOŚP-u, to będzie mógł podejść do płotu [swojego domu] i wrzucić coś do puszki. Bo wiadomo, że nie może być żadnych zgromadzeń.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w gminie Świdnica. Wydarzenia w sieci, ale i przy Zalewie Świdnickim

Okazuje się, że pomysłów na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świdnicy jest więcej.