29-letni policjant zginął na przejeździe kolejowym w Białczu. W jego volkswagena uderzył rozpędzony pociąg

Do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Białczu doszło w piątek, 4 września, około godziny 13.

Rozpędzony pociąg relacji Gdynia - Kostrzyn uderzył w volkswagena golfa. Zginął 29-letni kierowca.

Ofiarą wypadku jest policjant z gorzowskiej drogówki. Służył w policji od ośmiu lat.

Przejazd kolejowy na ul. Szkolnej w Białczu jest doskonale znany okolicznym mieszkańcom. – Już wiele razy dochodziło tu do wypadków, również śmiertelnych. Nie tak dawno pod kołami pociągu zginął tu rowerzysta. Zazwyczaj winna jest nieuwaga. Proszę spojrzeć, w lewo i w prawo widoczność jest idealna – mówi nam jeden z mieszkańców Białcza. Tragedia, do której doszło w piątek tuż po południu, poruszyła ludźmi. – Szkoda tego życia. To niepotrzebna śmierć – mówią.