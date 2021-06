341 zakażeń koronawirusem w Polsce. W Lubuskiem najmniej w kraju. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

NOWE Jak przygotować grzyby krok po kroku? Suszenie, gotowanie, mrożenie. Proste sposoby na przygotowanie grzybów do spożycia

Jak przygotować grzyby do jedzenia, by były smaczne i bezpieczne? Jak je oczyścić? Sposobów na przygotowanie grzybów do suszenia czy mrożenia jest kilka. Podczas przyrządzania grzybów należy również zwrócić uwagę na to, jak długo trzeba je gotować. Odpowiednio przygotowane kapelusze lub całe grzyby można przechowywać w zamrażalniku. Sprawdź, jak przygotować grzyby do jedzenia, gotowania lub mrożenia.