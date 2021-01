40 milionów euro chce zainwestować w Nowej Soli jedna z firm, która ma tutaj swoją siedzibę. Będą nowe miejsca pracy

Ok. 40 milionów euro planuje zainwestować w Nowej Soli firma Lantmännen Unibake.

Powstanie trzecia linia produkcyjna.

Prezydent Nowej Soli podkreśla wpływ inwestycji na rozwój miasta.

Inwestycje w Nowej Soli. Pieczywo do hamburgerów i hot-dogów z Nowej Soli

Firma Lantmännen Unibake jest dostawcą świeżych i mrożonych produktów piekarniczych. W 2018 roku otworzyła piekarnię w Nowej Soli. W poniedziałek, 25 stycznia biuro prasowe firmy poinformowało o rozpoczęciu planu inwestycyjnego o wartości ok. 40 mln euro.

Co powstanie w Nowej Soli? Zgodnie z zapowiedzią firmy zakład ma być rozbudowany. Planowana jest szybka linia do produkcji wysokiej jakości pieczywa do hamburgerów i hot-dogów. Zamontowane mają być urządzenia do pakowania pieczywa. Rozbudowana ma być nie tylko piekarnia, ale też powierzchnia magazynowa w Nowej Soli.

Prace przy rozbudowie piekarni ruszą jeszcze w styczniu tego roku. Rozpoczęcie produkcji pieczywa na nowej linii planowane jest w drugim kwartale 2022 roku.