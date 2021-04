40 milionów euro trafi na tę działkę w Nowej Soli. Ruszyła ogromna inwestycja w południowej strefie przemysłowej

Inwestycje w Nowej Soli. Ruszyła rozbudowa piekarni

Około 40 mln euro zainwestuje w Nowej Soli firma Lantmännen Unibake. Ruszyła rozbudowa fabryki. W nowej hali powstanie szybka linia do produkcji wysokiej jakości pieczywa do hamburgerów i hot-dogów. Zamontowane będą też urządzenia do pakowania pieczywa. Przybędzie również powierzchni magazynowej.

- Nie tylko nasza północna, ale także Południowa Strefa Przemysłowa się rozwija. To kolejny dowód na to, że przez ostatnie kilkanaście lat, wspólnie z przedsiębiorcami (dużymi, średnimi i małymi) zbudowaliśmy w naszym mieście bardzo solidny gospodarczy fundament. Jak zawsze opłaca się konsekwentne stawianie na rozwój gospodarczy - skomentował rozpoczęcie budowy kolejnej hali prezydent Jacek Milewski.

Rozbudowa piekarni. Nowe miejsca pracy w Nowej Soli

Rozbudowa piekarni przyniesie w efekcie nowe miejsca pracy. Rekrutacja kolejnych pracowników jest planowana, ale jeszcze się nie zaczęła.