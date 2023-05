50 lat pracy twórczej Stanisława Ryszarda Kortyki. Otwarcie wystawy „Obrazy 6. dekady” w Zielonej Górze

Stanisław Ryszard Kortyka - istota mojej egzystencji

Stanisław Ryszard Kortyka - utrwalanie wrażeń z ważnych miejsc

To właśnie w czasie zarazy powstało szereg obrazów, w których tylko pośrednio niepokój tego czasu miał znaczenie. Przeciwnie – pojawiło się dużo światła; jedynie mocne kontrasty mogły znamionować odczucie tego niepokoju. A także coraz wyraźniejsze odniesienia do pamięci i do trwania w streficznych układach płaszczyzn i elementach branych z natury. To właśnie te obrazy znajdują się na wystawie w Galerii Rektorat - zauważa Stanisław Ryszard Kortyka. - Uzupełnieniem tej wystawy jest aneks w postaci kilku druków cyfrowych z fotografii wybranych z setek jakie wykonałem w okresie tych pięciu dekad pracy artystycznej. Wprawdzie fotografia to raczej margines mojej pracy artystycznej, ale na tyle znaczący pod względem pewnej przydatności w procesach kształtowania się kolejnych etapów przemian w moim malarstwie. Były też, i to jest chyba najistotniejsze, utrwaleniem pewnych wrażeń z miejsc, które mogę zliczyć do szczęśliwych przypadków, jakie zdarzają się niekiedy w życiu i twórczości.