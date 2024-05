52. Bachanalia w Zielonej Górze rozpoczną się już za 3 czerwca. Miasto przez kilka dni będzie należeć do studentów| PROGRAM

Coroczne Bachanalia to nie tylko święto zielonogórskich żaków, ale i wszystkich mieszkańców regionu. Trudno zaprzeczyć, że jest to największe studenckie święto w województwie lubuskim. Organizatorem są Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego „UZeciak”. Tegoroczna zabawa potrwa do 8 czerwca.