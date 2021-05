56 osób zamówiło nielegalny tytoń. Sprzedawał go mieszkaniec Międzyrzecza. Przesyłki wytropił pies

A to niespodzianka. Dworzec PKS w Sulechowie to perełka architektury? Przecież to ruina

Oj, to jest pewnie niespodzianka dla wielu sulechowian i nie tylko. Dworzec PKS w Sulechowie wpisany został do rejestru zabytków. Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu utrzymał w mocy decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków dworca PKS w Sulechowie, wzniesionego w latach 1963-1965. To przykład architektury modernistycznej.