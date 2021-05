65 lat Filharmonii Zielonogórskiej. Koncert jubileuszowy będzie z publicznością! Z symfonikami zagra Beata Bilińska

Trwa 25. Festiwal Ludwiga van Beethovena. Koncerty można oglądać online. Jeszcze wiele świetnie zapowiadających się wydarzeń

Wielka muzyka nie daje się pandemii. Jubileuszowy 25. Festiwal Ludwiga van Beethovena trwa. I choć można go słuchać i oglądać tylko online, to koncerty są przez to nie mniej wspaniałe.