68-letni mężczyzna ze Skwierzyny poćwiartował ciało konkubiny. Usłyszał cztery zarzuty

Rozpoczęto poszukiwania pozostałych części ciała. Po kilku dniach znaleziono korpus i głowę. Przeprowadzono sekcję zwłok. Ustalono, że rozczłonkowanie ciała nastąpiło po śmierci kobiety. Biegli nie byli jednak w stanie stwierdzić, co przyczyniło się do jej śmierci.

Tego samego dnia pijany konkubent kobiety Tadeusz M. został zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego.

Koszmar w Skwierzynie. Mężczyzna pociął ciało kobiety, szczątki wrzucił do Warty

Jeszcze w styczniu 68-latek usłyszał zarzut zabójstwa oraz zbezczeszczenia zwłok . T adeusz M. nie przyznał się do zabójstwa. Tadeusz M. od 17 stycznia był tymczasowo aresztowany. Jednak w lipcu, kiedy Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu przedłużył tymczasowy areszt o kolejne trzy miesiące, obrońca mężczyzny zaskarżył tę decyzję. A Sąd Okręgowy w Gorzowie uchylił areszt i zmienił środek zapobiegawczy na policyjny dozór oraz zakaz wyjeżdżania z kraju. 68 -latek czeka na proces na wolności.

Chodzi o to, że mężczyzna wyłudzał emeryturę konkubiny po jej śmierci. Pobierał też posiłki z Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie, a te również były przyznane nieżyjącej już wtedy 64-latce. Za oszustwa grozi mężczyźnie do 8 lat więzienia. Łącznie, za wszystkie zarzucane mu czyny, grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.