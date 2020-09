Uczestnicy nowego reality show będą szukać szczęścia w Krakowie!

esienią na antenie TTV reality "It's my life! To moje życie", w którym piątka nieznajomych decyduje się razem zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu w Krakowie. Łączy ich jedno - chcą zacząć żyć na własny rachunek - bez kontroli, rad i instrukcji. Kim są? Skąd pochodzą i czy uda im...