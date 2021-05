8-latek przyszedł do szkoły w Gorzowie z nożem. „Było o krok od tragedii”

O sprawie poinformowała nas Anita Brzezińska, matka jednego z ośmiolatków. „Nasze dzieci chodzą do klasy integracyjnej. Ponad rok temu dyrekcja dorzuciła do niej ucznia niedostosowanego społecznie, który wygrażał się nauczycielce: „Zaj***ę cię, k***o!”. Ten uczeń gnębi nasze dzieci psychicznie, kopał, bił, dezorganizował pracę na lekcji” - napisała w wiadomości do naszej redakcji. „Sprawa na tyle nabrała rozpędu, że dziś (mowa o poniedziałku 10 maja - dop. red.) uczeń przyszedł z nożem do klasy. To jest dziecko, które ma osiem lat. Nasze dzieci były o krok od tragedii” - opisywała również matka ucznia z SP 13 w Gorzowie.

