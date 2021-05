8-latek zagrożeniem? „Nóż cały czas był w plecaku". Szkoła w Gorzowie już kilka razy pisała w sprawie ucznia do sądu

„Tu dziecko nie jest winne, tu winę ponoszą rodzice” - pisze pani Anna.

„Mieliśmy podobny incydent w SP 7, ale z trochę starszym, bo 10-letnim, chłopcem” - pisze z kolei pan Marcin.

„Nie jest tak, że ludzie rodzą się z takimi antyspołecznymi zachowaniami” - to natomiast głos pana Marcela.

To tylko kilka z komentarzy w sprawie, o której pisaliśmy we wtorek 11 maja. W artykule 8-latek przyszedł do szkoły w Gorzowie z nożem. „Było o krok od tragedii” opisaliśmy zdarzenie, do jakiego doszło w poniedziałek 10 maja w tzw. małej Trzynastce, czyli budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Paderewskiego, do którego chodzą dzieci z klas I-III. Jak poinformowała nas Anita Brzezińska, matka jednego z uczniów, w klasie jej dziecka 8-letni chłopiec przyniósł do szkoły nóż.