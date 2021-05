A to niespodzianka. Dworzec PKS w Sulechowie to perełka architektury? Przecież to ruina

Mamy nowy zabytek! To klimatyczny most kolejowy nad Obrzycą

No to mamy nowy zabytek i taki, który wyszedł spod ręki Georga Beuchelta. To most kolejowy na trasie nieczynnej już linii nr 357 (relacji Sulechów-Luboń) nad rzeką Obrzycą w miejscowości Smolno Wielkie. Został właśnie wpisany do rejestru zabytków. Może to nie dzieło na miarę słynnego wrocławskiego Mostu Grunwaldzkiego, ale tylko wypada cieszyć się, że zostanie objęty ochroną...