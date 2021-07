Aby uciec od trawiącej ich ciała, sięgającej 42 stopni gorączki, oszalałe dziki wybierają… samobójczy skok do wody

W sobotnie popołudnie aż dwa wozy straży pożarnej z Międzyrzecza pędziły do Jagielnika. To wieś tuż za rogatkami miasta. Jak się okazało, w pobliskim stawie pływały zwłoki dzika. Strażacy truchło wyciągnęli. Teraz zostaną przeprowadzone badania czy zwierzę nie było chore na ASF. To może potrwać, bowiem specjalistyczne badania wycinków przeprowadzane są tylko w laboratoriach w Zduńskiej Woli oraz w Puławach.

Dziki z gorączką rzucają się do wody

– Patrząc na ten przypadek, sądzę, że dzik trawiony gorączką rzucił się do wody, a że jego organizm był bardzo wyczerpany, to po prostu utonął. Poszukując padłych dzików ekipy poszukiwawcze, także żołnierze, mają za zadanie przede wszystkim zaglądać w miejsca podmokłe. Tam, gdzie te zwierzaki mogły szukać ochłody przed trawiącą je gorączką. I tam skonały — mówi dr Małgorzata Matysek.