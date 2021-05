Aby zdrowy uśmiech mieć, trzeba tylko chcieć! Dentobus już w trasie po Lubuskiem

We wszystkich tych miejscowościach Dentobus będzie czekał na pacjentów w godzinach od 8:00 do 14:00.

Przede wszystkim profilaktyka

Dentobus ma przede wszystkim dotrzeć do mniejszych miejscowości, w których dostęp do stomatologów jest ograniczony, bo gabinetów nie ma w szkołach ani w najbliższej okolicy. Chodzi głównie o profilaktykę, bo według ostatnich badań na próchnicę zębów choruje ponad połowa trzylatków, osiemdziesiąt procent pięciolatków i aż dziewięćdziesiąt procent siedmiolatków. Po województwie lubuskim Dentobus będzie jeździł do końca maja, ale to wcale nie oznacza końca jego pracy. Właśnie opracowywane są harmonogramy jego wizyt w kolejnych miejscowościach.

Zobacz również: