Afera WORD. Ofiara pisze do Tuska: dlaczego dzieli pan kobiety na lepsze i gorsze?

Autorka listu podkreśla, że nie interesuje ją polityka, ale trudno jej się zgodzić z tym, że lider PO potrafi pochylić się nad losem kobiet, które są mu wygodne wizerunkowo, lecz nie widzi tych, „które zostały pozostawione same sobie”, ponieważ miały odwagę upominać się o godność i prawa kobiet. Szypiórkowska nawiązuje do zapowiedzianego przez Tuska „marszu miliona serc”. - Chętnie wzięłabym w nim udział, gdyby nie to, że on kobietom w niczym nie pomoże, ale mocno je podzieli. Wybrzmią na nim hasła i postulaty, które dla niektórych kobiety są ważne, ale dla większości Polek, wcale nie najważniejsze – napisała.

PEŁNA TREŚĆ LISTU MAGDALENY SZYPIÓRKOWSKIEJ DO DONALDA TUSKA:

LIST OTWARTY do Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Pana DONALDA TUSKA

Nie będę się przedstawiać, ponieważ jestem przekonana, że moja sytuacja i położenie są Panu doskonale znane. Tak przynajmniej zapewniała mnie Marszałek Elżbieta Polak. Tak, jestem ofiarą głośnej afery w gorzowskim WORD, gdzie zdeptana została moja godność i kobiecość, moje prawa, cześć i dobre imię. Wszystko to, co dla kobiety jest ważne. Zostałam potraktowana bardzo źle i zostawiona sama sobie. Moi koledzy i koleżanki z Platformy Obywatelskiej, uznali, że skoro nie chciałam milczeć o tym, co mnie spotkało, nie zasługuję na jakiekolwiek wsparcie. Wszystko w sytuacji, gdy z ich publicznych wypowiedzi, aktywności oraz wpisów w mediach społecznościowych, troska o prawa kobiet dosłownie się wylewa.

Ogłaszając „marsz miliona serc”, odwołał się Pan do sytuacji pani Joanny. Daleka jestem od oceniania jej. Nie chcę też umniejszać znaczenia jakimkolwiek problemom, które zgłaszają Polki. Wiem jednak, z osobistego doświadczenia, ale również wielu rozmów, które w ostatnim roku odbyłam, że sytuacja tej pani nie jest reprezentatywna dla większości polskich kobiet. Ich codziennych spraw, problemów, potrzeb i aktywności. Żadna z nas nie marzy o aborcji, ale o tym, aby urodzić i wychować swoje dzieci. Często w trudzie i z dużym poświęceniem. Odpowiedzialnie i z miłości.

Nie czuję się upoważniona do zwracania Panu Przewodniczącemu uwagi, ale uważam, że niewłaściwie zdiagnozował Pan sytuację kobiet. Obraz ich sytuacji, który Pan przedstawia, nie odpowiada rzeczywistości. Nie interesuje mnie polityka i nie chcę tego obszaru dotykać w tym liście, ale zastanawiam się, dlaczego w Pana retoryce i działaniu, są kobiety lepsze i gorsze. Takie o godność których chce się Pan upominać na „marszu miliona serc”, a także takie, które zostały pozostawione same sobie, ponieważ ich głośny krzyk o godność, nie został uznany za odpowiedni wizerunkowo.

Nie krytykuję Pana inicjatywy „marszu miliona serc”. Chętnie wzięłabym w nim udział, gdyby nie to, że on kobietom w niczym nie pomoże, ale mocno je podzieli. Wybrzmią na nim hasła i postulaty, które dla niektórych kobiety są ważne, ale dla większości Polek, wcale nie najważniejsze. Oczywiście, kobiety mają prawo angażować się politycznie po każdej stronie sceny politycznej, ale te najważniejsze ich problemy, nie mają barw partyjnych. Niestety, w sytuacjach próby, nie mają też adwokatów, czego ja jestem najlepszym przykładem. Ofiarą tej sytuacji.

Dlaczego zwracam się do Pana publicznie i w tej formie? Ponieważ zostałam skrzywdzona przez ludzi, którzy w „marszu miliona serc” z pewnością wezmą udział. Wiem to, ponieważ zachęcają do tego w swoich publicznych wystąpieniach, chociaż milczeli wtedy, gdy ja potrzebowałam wsparcia i głośno krzyczałam. Rzecz w tym, że ja byłam sama, moje serce było jedno, nie było ich milion. Serca tych, którzy mogli mi pomóc, biły dla Platformy Obywatelskiej. Nie dla kobiet. Nie dla mnie.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Szypiórkowska