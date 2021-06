Agnieszka Kaczmarczyk po dwóch latach gry ponownie opuszcza AZS Gorzów. Gdzie zagra?

Nowym klubem 32-latki jest Basket Le Mura Lucca we włoskiej Serii A. Przypomnijmy, urodzona w zachodniopomorskim Gryfinie Kaczmarczyk trafiła do Gorzowa w wieku 16 lat, gdzie występowała przez siedem sezonów. W 2019 r. ponownie broniła barw naszego klubu. W zespołach młodzieżowych zdobyła wicemistrzostwo Polski juniorek (2007) oraz wywalczyła trzy wicemistrzostwa kraju juniorek starszych (2007, 2008 i 2009). Za to z seniorską drużyną - dwa razy wicemistrzostwo Polski (2009 i 2010) oraz czterokrotnie brązowy medal (2008, 2011, 2020 oraz 2021). Jest reprezentantką Polski.

To kolejna zawodniczka AZS AJP Gorzów z minionego sezonu, która w nowym będzie reprezentowała barwy innego klubu. Pierwszą była Megan Gustafson, której ogłoszono przenosiny do Arki Gdynia. Za to Borisława Hristova może trafić do hiszpańskiej Valencia BC. Karierę sportową zaś zakończyła Agnieszka Szott-Hejmej. W zamian umowę z klubem przedłużyły Dominika Owczarzak, Karolina Matkowska i Paula Duchnowska, do których dołączą Anna Makurat oraz Courtney Hurt. Wkrótce następne zmiany.