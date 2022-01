Agresja wobec dziennikarzy. Senator znowu broni Platformy Obywatelskiej

Reporter TVP Miłosz Kłeczek zadał lubuskiemu senatorowi pytania, na które ten nie chciał odpowiedzieć. Dopytywany przez Kłeczka Tyszkiewicz o kobiety mobbingowane w Senacie skwitował, że to brednie.

Po awanturze w Senacie sam Tyszkiewicz był bardziej rozmowny i udzielił wywiadu portalowi "natemat", w którym porównał sytuację w dzisiejszej Polsce do sytuacji III Rzeszy Niemieckiej w latach 30., kiedy rządzili faszyści, TVP do goebbelsowskiej propagandy, a samego dziennikarza do goebbelsowskiego prowokatora.