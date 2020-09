Agresywne rasy psów. Poznaj 14 ras psów uznawanych za najbardziej niebezpieczne. Lepiej na nie uważaj! [1.09.2020]

Zobacz galerię (17 zdjęć) Rasa psów wyhodowana w Niemczech w celu polowania na dziki i jelenie. Dogi niemieckie to duże psy: mogą mierzyć nawet 90 cm. pixabay.com Zobacz galerię (17 zdjęć)

Agresywne rasy psów. Na podstawie licznych publikacji stworzono listę ras psów powszechnie uważanych za niebezpieczne. Podkreślmy: uważane za niebezpieczne. To, że jakaś rasa psów pojawia się w tym zestawieniu nie oznacza, że ten pies zagraża naszemu bezpieczeństwu. Eksperci podkreślają jednak, że są takie rasy psów, które powinny mieć styczność tylko z doświadczonymi właścicielami. Takimi, którzy tym pieskom zapewnią właściwą opiekę i szkolenie. Jeśli nie miałeś jeszcze doświadczenia z psami, nie szkoliłeś psów, to lepiej unikaj lepiej tych ras. Powód? Możesz sobie zwyczajnie nie poradzić z ich wychowaniem. Z czego to wynika?