Agresywne rasy psów. Poznaj 14 ras psów uznawanych za najbardziej niebezpieczne. Lepiej na nie uważaj! [27.08.2020]

Agresywne rasy psów. Na podstawie licznych publikacji stworzono listę ras psów powszechnie uważanych za niebezpieczne. Podkreślmy: uważane za niebezpieczne. To, że jakaś rasa psów pojawia się w tym zestawieniu nie oznacza, że ten pies zagraża naszemu bezpieczeństwu. Eksperci podkreślają jednak, że są takie rasy psów, które powinny mieć styczność tylko z doświadczonymi właścicielami. Takimi, którzy tym pieskom zapewnią właściwą opiekę i szkolenie. Jeśli nie miałeś jeszcze doświadczenia z psami, nie szkoliłeś psów, to lepiej unikaj lepiej tych ras. Powód? Możesz sobie zwyczajnie nie poradzić z ich wychowaniem. Z czego to wynika?

Agresywne rasy psów: poznaj rasy psów, które z pewnością nie powinny trafić do domów osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z psami. Czy agresywne rasy psów istnieją? Co do tego stwierdzenie pojawiają się różne opinie. Jedni znawcy psów uważają, że każda rasa ma określone cechy, które sprawiają, że można je uznawać za agresywne lub wręcz przeciwnie. Pojawiają się też opinie, że to, jaki pies będzie, zależy od jego właściciela. A jakie rasy psów i z jakiego powodu uważa się powszechnie za agresywne i niebezpieczne? Pamiętajcie: tego zestawienia nie należy traktować jako "pewnik". Wszystkie rasy psów można właściwie wyszkolić i wychować. Istnieją jednak pewne przesłanki, które pozwalają stwierdzić, że te rasy psów są agresywne lub niebezpieczne. Te rasy psów uważane są za niebezpieczne. Oto one! Zobacz galerię (17 zdjęć) Urocze zdjęcia psów. Musisz je zobaczyć: to sama słodycz! Czytaj także Idealne rasy psów dla biegaczy i miłośników sportu Agresywne rasy psów. Jakie rasy psów są niebezpieczne? Agresywne rasy psów. Czy takie w ogóle istnieją? Są rasy psów, które już na pierwszy rzut oka wydają się nam być agresywnymi lub niebezpiecznymi. Często za psy agresywne czy niebezpieczne uważa się te, które są po prostu duże. Ale nie jest to wymierne - na pewno w ten sposób nie powinno się etykietować ras psów. Niektórzy eksperci uważają wręcz, że to, czy pies będzie agresywny, czy też nie, zależy wyłącznie od jego właściciela, od tego w jakich warunkach pies będzie żył i na ile będzie udomowiony. Czytaj także Oto 8 ras psów nieodpowiednich dla rodzin z dziećmi Pomimo tego, że to ostatecznie właściciel kształtuje i wychowuje psa, każda rasa ma swój zespół cech, które sprawiają, że można uznać je za potencjalnie agresywne lub niebezpieczne. Jakie rasy psów są niebezpieczne? W naszym zestawieniu znajdują się rasy psów, które potencjalnie można uznać za agresywne i niebezpieczne. Wiele z nich ma etykietę psów walczących, obronnych. Psy mogą zaatakować człowieka z różnych powodów. Nie zawsze musi być to podyktowane samą w sobie chęcią wyrządzenia krzywdy człowiekowi czy innemu zwierzęciu, ale np. obroną swoich właścicieli. Wiele ras psów jest inteligentnych i silnie związanych ze swoimi właścicielami. Jeśli uznają, że ich bliscy są zagrożeni albo że może stać się im krzywda, będą w stanie zaatakować. Czytaj także Najmądrzejsze rasy psów: sprawdź, jakie czują więź z panem Tu pojawia się kolejna kwestia: większość psów nie pozwoli, by jego właściciel ucierpiał. Ale oczywistym jest, że w inny sposób swojego właściciela bronić będzie pudel, a w inny pitbull. Udomowiony pies myśliwski, który może wykazać swoją agresywną stronę.



pixabay.com Lista niebezpiecznych ras psów. Lepiej na nie uważaj Tosa inu

Cane corso

Bull terrier

Buldog amerykański

Rhodesian ridgeback

Boerboel

Basenji

Bernardyn

Dog niemiecki

Doberman

Husky

Alaskan malamute

Rottweiler

Pitbull

Zobacz galerię (12 zdjęć) Światowy dzień psa. Znasz najpopularniejsze rasy psów w Pols... Zobacz galerię (12 zdjęć) Agresywne rasy psów. Te rasy psów w Polsce uznawane są za agresywne Wykaz ras psów agresywnych zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.) W Ameryce uważany za najbardziej niebezpiecznego psa. Ta rasa psów praktycznie na całym świecie wykorzystywana była do walki psów.



Początkowo hodowano je jako przynęte na niedźwiedzie i byki. pixabay.com amerykański pit bull terrier

pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)

buldog amerykański

dog argentyński

pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)

tosa inu

rottweiler

akbash dog

anatolian karabash

moskiewski stróżujący

owczarek kaukaski Rottweilery to masywne psy: są charakterne i temperamentne. Jeśli nie będzie się z nimi właściwie postępować mogą stać się agresywne i niebezpieczne dla otoczenia.



Dobre psy obronne. Charakteryzuje je rozwaga i spokój - jeśli zostay właściwie wychowane.



pixabay.com Art. 10. 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. 2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. 3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. WIDEO: Tak wygląda cmentarz dla zwierząt Wideo