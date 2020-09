Agresywne rasy psów. TOP 14 ras psów uznawanych za niebezpieczne. Boisz się psów? To lepiej na nie uważaj! [2.09.2020]

Pies tylko dla doświadczonych i odpowiedzialnych właścicieli. Wykazuje duży upór i posłuszeństwa. Agresywny w stosunku do innych ras. Stosowany do walk... z bykami, a nawet niedźwiedziami.Ciężki i muskularny pies.stosowany do walk z bykami, niedźwiedziami a nawet z lwami. Jego cechą charakterystyczną jest duży stopień posłuszeństwa. Agresywny w stosunku do innych ras. Pies tylko dla doświadczonych i odpowiedzialnych właścicieli.

pixabay.com