Akcja lubuskiej policji - przejęli ponad 100 kg nielegalnego tytoniu. Zatrzymano 26-latka. Zobaczcie zdjęcia!

27.05.2021

Co to są wirtualne alkomaty? Jak działają? Ile czasu trawi się alkohol? Jak długo się trzeźwieje? Jak to sprawdzić? Statystycznie około 65% wszystkich wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców, ma miejsce w cieplejszym okresie roku - od maja do października. Z badań wynika, że wakacyjny nastrój udziela się nawet osobom, które w normalnych okolicznościach nigdy nie wsiadłyby za kierownicę po alkoholu.