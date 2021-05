Akcja Pluszak. Podziel się zabawką, przynieś na basen, a trafi ona do chorych dzieci w szpitalu w Zielonej Górze

Skąd pomysł na akcję? Z życiowego doświadczenia. - Sam jako dziecko wiele razy przebywałem w szpitalu i dobrze wiem, jaki to ciężki czas dla dziecka. Fajna zabawka, przytulanka mogą pomóc przeżyć te trudne chwile - opowiada Rafał Jaszczyński i zachęca do udziału w akcji pod hasłem Pluszak.

Akcja Pluszka. Misie i inne przytulanki zostawmy u pań szatniarek

Każdy z nas może spowodować, że na twarzach małych pacjentów pojawi się uśmiech. Wystarczy, że podzielimy się zabawką. Nową i czystą. To konieczny wymóg związany z pandemią koronawirusa.

- Pluszaki i zabawki można przynosić do 31 maja na basen przy ul. Wyspiańskiego 17 w Zielonej Górze - mówi prezes Stowarzyszenia Rafała Jaszczyńskiego - Rafał Jaszczyński. - Misie i inne przytulanki zostawmy u pań szatniarek. One je nam wszystkie przekażą, a my pójdziemy do szpitala, by obdarować nimi wszystkich małych pacjentów, którzy będą przebywać na oddziale pediatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.