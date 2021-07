Akcja „Trzeźwy kierowca” na obrzeżach Zielonej Góry. Jeden z zatrzymanych straci prawo jazdy na trzy lata

- Około godz. 7 w Ochli został zatrzymany do kontroli kierujący fiatem 77-latek. Okazało się, że mężczyzna miał 0,32 promila. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy – informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy zielonogórskiej policji. - Sąd zdecyduje o karze za to wykroczenie, ale jak wynika z policyjnego doświadczenia w takich sprawach, kierujący musi się liczyć z co najmniej kilkumiesięcznym zakazem prowadzenia pojazdów oraz wysoką grzywną.

Po kilkudziesięciu minutach w pobliskim Jeleniowie policjanci zatrzymali do kontroli 44-letniego, kierującego dostawczym mercedesem. Mężczyzna miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Kierujący będący w stanie nietrzeźwości otrzymuje obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata, musi obowiązkowo zapłacić co najmniej 5 tys. zł grzywny, a także grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat. O ostatecznym wymiarze kary zawsze decyduje sąd rejonowy.