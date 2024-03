Ale była walka! Grand Prix Gorzowa już zakończone, a wciąż nie wiadomo, kto je wygrał

W tym sezonie trochę nowości

Zasada każdego roku jest taka sama: biegacze startują co miesiąc, od października do marca, w jednym biegu przełajowym na 5 km. Do końcowej klasyfikacji zaliczają się im cztery najlepsze wyniki. W tym roku organizatorzy wrócili do starej zasady, iż każdy bieg jest rozgrywany w innym miejscu. Sportowcy zaczęli w gorzowskim parku Kopernika, a skończyli na polu golfowym Zawarcie.