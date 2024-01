Ale pokaz nad jeziorem! Straż pożarna uczyła dzieci w Łagowie, jak bezpiecznie spędzić zimowe ferie

Szkolenia strażaków, by zimowe ferie były bezpieczne

Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, podkreśla, że takie szkolenia przed feriami są bardzo ważne i przyczyniają się do tego, by dwa tygodnie wolnych od zajęć szkolnych dni, mijają bezpiecznie i zdrowo. We wtorek była odwilż, ale na jeziorze Ciecz utrzymywał się lód. Zdarza się, że właśnie w takie dni młodzi ludzie próbują wejść na lód i sprawiać jego wytrzymałość. To bardzo nierozsądne zachowania. Dzieci muszą wiedzieć, że to bardzo niebezpieczne.