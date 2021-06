Ależ szkoda, że tak niewiele pozostało z tego pałacu i parku...

To była dumna siedziba znaczącej wiele nie tylko w okolicy rodziny von Rothenburg. Zostali właścicielami okolicy w 1398 roku i zapewne wówczas rozpoczęli budowę zamku. Jedno jest pewne, zamek prosperował w połowie XV wieku i później w czasach wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648). W 1758 roku przebywał w nim król pruski Fryderyk II.

W 1788 roku właścicielem dóbr wokół Czerwieńska znany nam już doskonale pan na Żaganiu Piotr Biron. To on rozpoczął budowę nowej siedziby.

Prawdopodobnie wykorzystano fragmenty zamku. Jej wygląd znamy dzięki przedwojennym kartkom pocztowym.

Przy okazji odwiedź Laski