Ależ zmiany przeszła Dolina Gęśnika w Zielonej Górze! Są ścieżki, plaża, altany. Mieszkańcy alarmują jednak, że część drzew już uschła

Zapomniane miejsce zmieniło się w plac zabaw i teren do treningu

Zielonogórski Jędrzychów zyskał kolejne świetne miejsce do rekreacji. Po dawnym, zapomnianym nieco terenie przy ul. Pszennej nie ma już śladu. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstał tutaj nowy plac zabaw, miejsce do treningów i do gry w kosza. Zmiany robią wrażenie!