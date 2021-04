Alpaki w Lubuskiem. Puchate zwierzaki podbijają serca mieszkańców. Gdzie możesz umówić się na spacer lub alpakoterapię w naszym regionie?

Gdzie w Lubuskiem można odwiedzić alpaki – niezwykłe zwierzaki z Ameryki Południowej? Okazuje się, że w województwie lubuskim pojawia się coraz więcej miejsc, w których umówimy się na spacer czy zajęcia z... alpakoterapii. A puchate zwierzaki podbijają serca starszych i młodszych. Ich opiekunowie mówią wprost: to była miłość od pierwszego wejrzenia!

Alpaka – niezwykłe zwierzę stadne z rodziny wielbłądowatych przez wieki hodowano dla jej miękkiego futra. Dziś coraz częściej sporych rozmiarów ssak pochodzący z Ameryki Południowej pełni dodatkową funkcję – terapeutyczną. W województwie lubuskim pojawia się coraz więcej miejsc, gdzie możesz umówić się na spacer z alpaką. Nie brakuje też osób, które prowadzą alpakoterapię. Dębowa Łęka. Tutaj króluje "Alpaczkowo" z alpakami w roli głównej Jedną z osób, które zdecydowały się zajmować alpakami i poświęcić swoje życie alpakoterapii jest Karolina Grys, na co dzień prowadząca Alpaczkowo w Dębowej Łęce nieopodal Wschowy. - W 2011 roku byłam na drugim roku zootechniki – opowiada Karolina Grys. To był czas, gdy u bliskiej osoby z rodziny pani Karoliny podejrzewano wtedy autyzm. – W tamtym momencie alpakoterapią zajmowała się jedna osoba w Polsce. To była Katarzyna Strehl. Na jednym z wykładów dowiedziałam się, że alpaki wykorzystuje się w alpakoterapii. Po zajęciach poprosiłam swoją panią profesor o kontakt z panią Kasią.

Temat alpakoterapii na tyle się Karolinie Grys spodobał, że napisała o niej pracę inżynierską. Tak się zaczęło. Od tego momentu Lubuszanka dążyła do tego, by mieć swoje alpaki i zajmować się alpakoterapią. To był moment, gdy ten rodzaj terapii jeszcze w kraju raczkował. Do pomysłu trzeba było ludzi przekonywać. Dziś alpaki są powszechnie znane i bardzo lubiane. Ludzie sami chcą je poznawać. Miejsc z alpakami tworzy się więcej. I coraz więcej mieszkańców zaraża się „alpakową” pasją. Ale to pasja odpowiedzialna, wymagająca odpowiedniego przygotowania. Warto o tym pamiętać.

- Po studiach wzięłam udział w kursie, a od 2015 roku zajmuję się swoimi alpakami – opowiada pani Karolina. – Teraz mam pod swoją opieką czterech samców. Myślę, że dobrze dogaduję się z tym gatunkiem zwierząt. Dobrze mi się funkcjonuje z alpakami. Wspaniale się czuję, gdy je szkolę, nawiązujemy relacje. Choć one nie są tak łatwe do nawiązania jak np. z psem. Wiem, że to jest mój… konik. Osobną kwestią jest to, że alpaki robią dużo dobrego dla dzieci, z którymi pracuję. To też daje poczucie spełnienia w tym, co się robi.

Pani Karolina przyznaje, że alpaki budzą spore zainteresowanie wśród najmłodszych. – Dzięki temu wpływają na poziom motywacji do pracy – opowiada właścicielka Alpaczkowa. – Drugą sprawą jest to, że dzieci nie mają uprzedzeń do alpak, jak np. do psów, gdzie pojawia się obawa, że to zwierzę ugryzie. A w przypadku alpak tego zupełnie nie ma. Łatwiej jest zbudować dobrą relację pomiędzy alpaką a dzieckiem. Kolejnym aspektem jest fakt, że alpaki są przyjemne w dotyku, te przygotowane do pracy nie są też natarczywe. Dzieci czują się więc z nimi bezpiecznie. Okazuje się, że alpaki z natury ani nie lgną do człowieka, ani nie są jakoś bardzo spokojne. By mogły pracować z dziećmi, ich opiekun musi włożyć sporo odpowiedzialnej pracy w takie przygotowanie do alpakoterapii. Ale warto, bo efekty są wyjątkowe. A więź i zaufanie, jakim dzieci darzą alpaki, może robić wrażenie.

Gdzie możesz umówić się na spotkanie z alpakami? Alpaczkowo, Dębowa Łęka 72. Telefon: 601 716 734. Zielonogórskie alpaki fundacji Arka. Jak opieka nad zwierzęciem uczy nas odpowiedzialności Zielona Góra też ma swoje alpaki. A dokładniej takie zwierzaki sprowadziła fundacja Arka, która działa m.in. na zielonogórskim Chynowie. To właśnie tutaj funkcjonuje schronisko "Dom wspólnoty w Chynowie". Arka prowadzi też m.in. schronisko w Krzywej w gminie Nowogród Bobrzański i właśnie mobilne minizoo. W nim opiekę znajdują alpaki (ale też osiołki czy kucyki, na początku tego roku pisaliśmy zaś, że zwierzęcą drużynę zasili jeszcze… wielbłądzica Tamara). Wielbłądzica Tamara nowym mieszkańcem Zielonej Góry! Kiedy będzie można ją spotkać i gdzie zamieszka? Jan Gaszewski z fundacji Arka dużo czytał na temat alpak i ich terapeutycznego wpływu na człowieka. Stąd decyzja, by sprowadzić je też do Zielonej Góry. Cel był prosty – wzajemna pomoc. Zwierzaki mogą być wsparciem dla podopiecznych fundacji, a i oni dzięki nim mają szansę nauczyć się czegoś nowego. To jedna z form terapii z myślą o tych osobach, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Mieszkańcy schronisk, które prowadzi na co dzień Arka, w ramach terapii zajęciowej mogą się nauczyć, jak zajmować się zwierzętami, zyskują dzięki temu lekcję odpowiedzialności i systematyczności. Zielonogórskie alpaki Fundacji ArkaZielonogórskie alpaki Fundacji Arka Co dzieje się obecnie z alpakami z fundacji Arka? Czy można je spotkać na zielonogórskim Chynowie? Alpaki w Lubuskiem. Puchate zwierzaki podbijają serca mieszkańców. Gdzie możesz umówić się na spacer lub alpakoterapię w naszym regionie? Robert Kowalik - Chcemy, żeby tutaj… odbiła trawa – słyszymy w Arce. – Dlatego zdecydowaliśmy się przewieźć zwierzęta do Krzywej na trzy tygodnie. Potem część zostanie na miejscu, a część wróci do Zielonej Góry.

Jeśli chcesz przekonać się, czy rzeczywiście kontakt ze zwierzęciem może być niesamowitą formą terapii, możesz skontaktować się w tej sprawie z Arką. Może uda się pogłaskać i zaprzyjaźnić z jakąś alpakę lub innego zwierzaka w minizoo fundacji? Fundacja Arka: ul. Truskawkowa 16, Zielona Góra. Kontakt telefoniczny: 517 920 376. Koźla w gminie Świdnica ma swojego koziołka, a teraz dumą są też alpaki Koźla to niewielka miejscowość w gminie Świdnica. Na środku wsi stoi duma mieszkańców – Koziołek Matołek, czyli sporych rozmiarów rzeźba z drewna, przedstawiająca kultową postać. Koziołek Matołek zamieszkał w Koźli Ale Koźla od jakiegoś czasu ma oprócz Koziołka czy ciekawej historii i zabytkowych budynków, jeszcze jeden powód do dumy. To tutaj działa Alpakowa Zagroda, w której na stałe mieszkają niezwykłe ssaki pochodzące z Ameryki Południowej. Założycielka Alpakowej Zagrody - Marta Fudali – od wielu lat marzyła o tym, by hodować jakieś zwierzęta. Wcześniej pracowała jako nauczycielka, logopeda, prowadziła z mężem firmę. Ale w którymś momencie przyszła tęsknota za pracą z dziećmi. Dlaczego nie połączyć dwóch pasji i założyć miejsca, gdzie i dzieci, i zwierzaki będą szczęśliwe? Puchate alpaki z Koźli. To zwierzęta z charakterem

- Podczas mojej pracy w szkole zawsze fascynowałam się bardziej naturalnymi metodami nauczania – opowiada M. Fudali. – Zauważyłam też, że dzieci chętniej się uczą w naturalnym środowisku. Z drugiej zaś strony chciałam wykorzystać potencjał, który mamy w Koźli. Myślałam o owcach. Ale ziemia tu jest gliniasta.

Jednak podczas jednej z wycieczek do Niemiec zobaczyłam alpaki. I można powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Do drużyny, na którą składają się: Gustaw, Riko i Baltazar jako ostatni dołączył Baron. Zanim jednak chłopaki zamieszkały w Koźli, do ich przygarnięcia trzeba było się bardzo dobrze przygotować. W tym zdobyć kompleksową wiedzę na temat alpakoterapii. Pani Marta jeździła na specjalne kursy. Dziś, dzięki wiedzy, może prowadzić zajęcia dla dzieci. I wciąż się rozwija. Ostatnio nauczyła się… przędzenia wełny na kołowrotku. To bardzo uspokajające zajęcie.

Dlaczego Alpakowa Zagroda to aż czterech niezwykłych mieszkańców? Bo jak mówi pani Marta – dwie alpaki to za mało. Te zwierzęta potrzebują stada, rodziny, w której czują się dobrze. – Niestety większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że jeśli trzymamy jedno zwierzę, to ono w późniejszym okresie po prostu zaczyna psychicznie chorować – tłumaczy M. Fudali. I wciąż dodaje kolejne ciekawe historie o tych zwierzętach, które tak świetnie odnajdują się w pracy z dziećmi. Nasza Czytelniczka spotkała dziki w parku Poetów. Po redukcji ich liczebności takie spotkanie są rzadsze. Gdzie dawniej panoszyły się dziki? Bo to dzięki niej już wiemy, że alpaki wydają dźwięki, nazywane... nuceniem. Mogą pluć, jeśli się zdenerwują. Mają pazury. Takich ciekawych informacji można się dowiedzieć, gdy odwiedzi się Alpakową Zagrodę w Koźli. Oprócz garści ciekawostek zyskujemy jednak coś o wiele ważniejszego – kontakt ze zwierzęciem, które może nas wyciszyć i sprawić, że poczujemy się lepiej.

Alpakowa Zagroda, Koźla 93. Telefon: 601 163 762. Jak alpaki pomogły przetrwać chorobę - To alpaki mnie uratowały – opowiada Iwona Bezler, która na co dzień zajmuje się tymi zwierzętami w Krzepielowie, prowadząc inicjatywę pod nazwą „Alpacalove”. – Niespodziewanie pięć lat temu zachorowałam na niezwykle rzadką chorobę. Zawalił mi się świat. Rodzina postanowiła mi kupić alpaki, bym zapomniała o tej chorobie, bym odpoczęła chociaż psychicznie. I tak się stało. Przyjechała do mnie moja miłość i są już z nami od pięciu lat. I to właśnie alpaki pomogły mi dojść do formy. Choć choroba będzie już ze mną do końca, to alpaki pomagają mi ją przetrwać. Alpaki pomogły pani Iwonie, a teraz zwierzaki wpływają na dobry humor innych. – Jak tylko spojrzy się na alpaki, to dzień jest od razu piękniejszy – opowiada pani Iwona. – Mają łagodne usposobienie, idzie się w ich dużych oczach zakochać. Przyjemnie jest się też wtulić w ich futro. Na pewno mniej się też myśli o swojej chorobie, gdy przebywa się z alpakami. Zapomina się o całym świecie.

Każdy może umówić się na spacer. Dziennie, ze względu na dobro zwierząt, odbywa się jedno takie spotkanie.

Niech Was jednak nie zmyli, że wystarczy przygarnąć alpaki i one będą garnąć się do człowieka. Tej współpracy trzeba ich nauczyć. Ale mijają lata, a zwierzaki pani Iwony wciąż niosą jej mnóstwo radości. I przyniosą jeszcze więcej, bo w tym roku na świat mają przyjść tutaj kolejne trzy, małe alpaczki. Trzymamy kciuki za powiększającą się rodzinę!