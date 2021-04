Amerykańcy żołnierze będą pojawiać się w Krośnie Odrzańskim? Planują nawiązać współpracę z gminą

Żołnierze ze Stanów Zjednoczonych od kilku lat najbardziej kojarzą się z Żaganiem. To właśnie tam stacjonują Amerykanie od 2017 roku. Stało się to w wyniku decyzji, ogłoszonych wcześniej, w trakcie Szczytu NATO w Warszawie. Amerykańscy żołnierze służą w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Oczywiście nie są to ciągle ci sami żołnierze. Wymiana brygad następuje co kilka miesięcy.

W Żaganiu żołnierze amerykańskiej armii angażują się w lokalne życie społeczne. Na miejscu współpracują z polskimi mundurowymi, m.in. z 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej. Na przestrzeni żołnierze lat brali udział w różnych przedsięwzięciach. Nawet byli w jednej ze szkół i... uczyli języka angielskiego. Teraz zamierzają rozszerzyć działalność i dlatego też pojawili się w Krośnie Odrzańskim.

Wideo: Żołnierze amerykańscy w Żaganiu: