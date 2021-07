Andrzej Sawicki, trener Lechii Zielona Góra: Hitów transferowych raczej bym się nie spodziewał. Mam nadzieję, że to się uda jakoś poskładać

Na pierwszy rzut oka frekwencja na treningu spora. Z tego składu będzie pan modelował zespół? A może powinniśmy spodziewać się jeszcze jakichś hitów transferowych?

Nie, hitów raczej bym się nie spodziewał... Natomiast frekwencja jest, ale mamy tu część chłopaków, którzy przyjechali zobaczyć, spróbować, potestować się, więc nie kojarzyłbym, że to jest już kadra. Tak naprawdę na dziś (rozmawialiśmy we wtorek, 13 lipca - dop. red.), formalnie licząc, to chyba mamy piętnastu zawodników zatwierdzonych, z podpisanymi kontraktami. Tak to wygląda... No, jest jeszcze chwila i mam nadzieję, że to się uda jakoś poskładać.