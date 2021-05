Anna Puławska z AZS AWF Gorzów trzecia w Pucharze Świata, Wiktor Głazunow czwarty i z kwalifikacją olimpijską

- Ostatnie pięć tygodni było dla mnie bardzo ważne, stąd trochę milczałem od czasu kwalifikacji na C2, był to okres bardzo emocjonujący. Tydzień po kwalifikacjach na C2 zdobyłem pierwsze miejsce na C1, co dawało mi najlepsza i zarazem w miarę stabilna sytuacje w tym sezonie - napisał na Facebooku Głazunow. - Przyszedł czas na pierwsze zawody międzynarodowe Puchar Świata w Szeged. Były to ważne zawody ponieważ właśnie w Szeged z Tomaszem Barniakiem ścigaliśmy się o bilet na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, osada z która konkurowaliśmy to Aleksander Kitewski / Norman Zezula. Rywalizację tę wygraliśmy, awansując do Finału A, w którym uplasowaliśmy się na 4 pozycji. Marzenia się w końcu spełniają, będę mógł reprezentować Polskę na IO. I tu w tym miejscu może niektórych zaskoczę, ale nie tylko na C2, ale tez C1, gdyż są to pierwsze IO, gdzie może wystartować dwóch zawodników na C1. Teraz przede mną Puchar Świata w Rosji (Barnaul), gdzie będę się mógł sprawdzić w C1. Dziękuję wszystkim tym, którzy dobrze mi życzyli i trzymali kciuki! A najbardziej dziękuję moim trenerom Markowi Plochowi i Markowi Zacharze, bo gdyby nie ich wiara we mnie, nie wiem czy bym był w tym miejscu, gdzie jestem.