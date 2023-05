"Apteka pod Murzynkiem" w Szprotawie. Tutaj urodził się znakomity naukowiec!

Postać profesora Goepperta od lat konsekwentnie przybliża Maciej Boryna, szprotawski pasjonat i regionalista. Naukowiec ma pomniki we Wrocławiu i Szprotawie, a nawet park swojego imienia w rodzinnym mieście.

Szprotawianin - człowiek renesansu

- To intrygująca postać - opowiada Maciej Boryna. - Bo jak napisać inaczej o kimś, kto był równocześnie wybitnym lekarzem, chirurgiem, okulistą, farmaceutą, botanikiem, paleobotanikiem, profesorem, rektorem uniwersytetu, autorem setek publikacji naukowych, dyrektorem ogrodu botanicznego, wynalazcą i odkrywcą? Wydaje się to niemożliwe, a jednak prawdziwe. Dziś zwykliśmy o takich mówić – ludzie renesansu. Honorowy obywatel Szprotawy i Wrocławia. Do tego pradziadek laureatki nagrody Nobla z fizyki, Marii Göppert-Mayer.

Heinrich Goeppert urodził się w Szprotawie 25 lipca 1800 roku. W mieście doskonale zachował się jego dom rodzinny – słynna apteka "Pod Murzynkiem", dziś już nieczynna. Dom ten z uwagi na swoją rangę jest kwalifikowany do Szprotawskiej Odznaki Turystycznej.