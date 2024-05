Arkadiusz Patla, podróżnik ze Szprotawy wędruje przez Niemcy do Santiago de Compostela

Arkadiusz Patla ze Szprotawy wyruszył z domu w niedzielę 21 kwietnia 2024. Wcześniej, ze swojego domu w Kobylnicy pod Poznaniem wyruszyła Natalia Stelmaszewska. Niestety, bardzo szybko, z powodu przeciążenia, szprotawski podróżnik doznał kontuzji i oboje wrócili na kilka dni do Szprotawy, żeby odpocząć i wyleczyć kolano.

Na szczęście kontuzja nie była poważna i oboje szybko wrócili na trasę wędrówki i podjęli ją w pobliżu polsko-niemieckiej granicy. Obecnie wędrują po Niemczech i podzielili się swoimi wrażeniami. Zgodnie stwierdzili, że trasa Buchholz - Bautzen jest magiczna.

Kiedy powstały szlaki jakubowe?

Na stronie drogi św. Jakuba można przeczytać, że ich początki sięgają średniowiecza i przetrwały prawie bez zmian do dnia dzisiejszego. Wiodły do grobu św. Jakuba Starszego, apostoła Jezusa Chrystusa, brata Jana Ewangelisty, pierwszego biskupa Jerozolimy, i pierwszego męczennika spośród Dwunastu - ściętego przez Heroda Agryppę I w roku 44 r. n.e. Tradycja podaje, że w VI w. ciało św. Jakuba miano sprowadzić z Jerozolimy do Hiszpanii do miasta Iria, gdzie zaginęło. Dopiero w 813 roku grób odnalazł pustelnik Pelayo (Pelagiusz); na jego lokalizację pustelnika naprowadził deszcz spadających gwiazd na cmentarne wzgórze – znalazł tu marmurowy sarkofag ze szczątkami apostoła Hiszpanii. Wokół grobu powstała osada Campus Stellae, czyli Pole Gwiazd. Nazwa później uległa zniekształceniu na Compostela. Tradycja podaje, że impulsem do rozszerzenia się kultu apostoła był m.in. fakt, że ukazał się podczas zwycięskiej bitwy chrześcijan z Maurami w 844 r. pod Clavijo. Zyskał przydomek Matamaros (Pogromca Maurów). Ogłoszony został wkrótce patronem Hiszpanii.