Astra zagrała za spokojnie i przegrała z Mickiewiczem

Astra Nowa Sól – Mickiewicz Kluczbork 1:3

Nowosolanie mieli problem z przyjęciem, a goście tylko na to czekali, powiększając przewagę. Gdy przyjezdni wyszli na prowadzenie 17:10, stało się jasne, że inauguracyjnego seta ekipa z Kluczborka wygra. Mickiewicz zwyciężył 25:18.

- Ciężko nam było wejść w ten mecz. Może był za duży spokój? Wszedł za duży marazm, zagraliśmy bez zrywu i to się utrzymało do końca pierwszego seta. Drugiego seta wygraliśmy jednak po fajnej grze i energii – mówił trener gospodarzy Andrzej Krzyśko.

Rzeczywiście, Astra zagrała zdecydowanie lepiej, choć do samego końca musiała się bić o zwycięstwo. Decydujący okazał się blok Tomasza Kryńskiego, po którym Astra wygrała drugiego seta 25:23 i doprowadziła do wyrównania.

- Trzeci set okazał się decydujący dla losów meczu. Prowadziliśmy, ale straciliśmy przewagę i w końcówce rywal nam uciekł – opowiadał nowosolski szkoleniowiec

. Astra prowadziła 17:15, by stracić cztery punkty z rzędu i „zaprosić” Mickiewicza do walki. Goście skorzystali z prezentu, bo wygrali 25:23. Z nowosolskich siatkarzy zupełnie uszło powietrze, bo w czwartym secie nie mieli nic do powiedzenia. Przyjezdni od początku narzucili swoje warunki wygrywając pewnie 25:18, a w całym spotkaniu 3:1.