Atak oszustów w gminie Wschowa! Ludzie stracili oszczędności

Byli przekonani, że pomagają synowi

W godzinach nocnych zadzwonił telefon stacjonarny. Kobieta, podająca się za synową poinformowała o wypadku drogowym z udziałem ich syna i, że będzie się z nimi kontaktował adwokat. Po kilku minutach zadzwonił mężczyzna podający się ze mecenasa - relacjonuje nadkomisarz Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie. - Poinformował, że syn potrącił kobietę w ciąży na przejściu dla pieszych i aby uniknąć zatrzymania konieczne będzie wpłacenie kaucji.

Małżeństwo zorientowało się, że padło ofiarą oszustwa dopiero rano, po telefonie do syna z pytaniem czy po wpłaceniu kaucji został zwolniony.

Dał się namówić na zainstalowanie aplikacji

Do drugiego oszustwa doszło w sobotę, 18 maja w Sławie. 64-letni mieszkaniec gminy Sława, odebrał połączenie telefoniczne od nieznanego mężczyzny, który poinformował go o tym, że ma do odebrania kryptowaluty o wartości 63 tysięcy złotych.

- Łatwowierny 64–latek postępował według instrukcji przekazywanych przez mężczyznę i między innymi zainstalował wskazaną w rozmowie aplikację - informuje nadkomisarz Piwowarska. - W momencie, gdy zalogował się na konto, zauważył dziwne transakcje i otrzymał informacje SMS o zaciągniętych kredytach, tak zwanych „chwilówkach”.

Mężczyzna stracił ponad 16 tysięcy złotych.