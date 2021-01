Auta ,,ludowe’’ dominują wśród tych skradzionych w powiecie międzyrzeckim w ub.r.

W minionym roku w Lubuskim skradziono kilkaset samochodów. Olbrzymią ich część udało się odzyskać. A jak to wyglądało w naszym i ościennych powiatach. Ziemia Międzyrzecka niczym nie wyróżnia się od sąsiednich terenów. W 2020 r. skradziono u nas 9 aut. Tyle samo co w mniejszym, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, powiecie sulęcińskim czy porównywalnym świebodzińskim. Daleko nam, i dobrze, do słubickiego gdzie złodzieje ukradli 22 auta.